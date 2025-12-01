Кая Каллас: ЕС намерен активно содействовать мирному процессу на Южном Кавказе

Евросоюз готов оказывать всестороннюю поддержку нормализации армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подтвердила, что для ЕС приоритетом остается нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией. Заявление было сделано на совместной с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном пресс-конференции в Брюсселе.

"Это важно для транспортного сообщения, это важно для процветания, это важно также для людей во всех этих странах"

– Кая Каллас

Каллас отметила, что ЕС проводит встречи на всех уровнях, включая региональные форумы, для обсуждения практических мер, как например открытие погранпереходов, налаживание транспортного сообщения и развитие энергомостов. Глава дипмиссии подчеркнула готовность ЕС к более решительным шагам в поддержку нормализации отношений между странами.