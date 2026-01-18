Владимиров: власти СКФО проделали колоссальную работу

Северо-Кавказский федеральный округ за 16 лет со дня своего создания вышел на качественно новый уровень - в регионе реализованы сотни проектов по благоустройству, развитию коммунальной инфраструктуры, рассказал Владимир Владимиров.

Северо-Кавказский федеральный округ накануне отметил 16-летие со дня своего создания – за это время он добился масштабных изменений, рассказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Это государственное решение стало точкой отсчета для масштабных изменений на всем Северном Кавказе, в том числе и на Ставрополье. Работы впереди еще много. И мы задействуем все возможности государственных программ по развитию Северного Кавказа для улучшения нашего края"

- Владимир Владимиров

Со дня создания СКФО в регионе созданы тысячи рабочих мест, обновлены курортные города, внедрены сотни проектов по благоустройству, развитию коммунальной инфраструктуры и строительству социальных объектов, отметил Владимиров, передает ТАСС.

Все это стало возможно благодаря системной поддержке со стороны президента России и правительства страны, - добавил Владимиров.