Три республики СКФО признаны регионами с самым низким уровнем преступности в РФ

Наименьший уровень преступности в России зафиксирован в трех республиках СКФО – Чечне, Ингушетии и Дагестане. Регионами с наивысшим уровнем преступности стали Карелия и Забайкальский край.

Чечня признана регионом с наименьшим уровнем преступности в России. В республике зафиксировано всего 16 преступлений на 10 тыс жителей, тогда как среднероссийский показатель равен 121.

На второй строчке рейтинга расположилась Ингушетия, следует из данных МВД. Здесь в фокусе внимания МВД оказались 37 преступлений на 10 тыс населения. Третью строчку застолбил Дагестан, где УК в среднем нарушали 42 раза в пересчете на 10 тыс жителей республики.

Согласно ведомственной оценке, Чечня также является регионом с наименьшим числом тяжких преступлений. Таковых в республике зафиксировано всего 5 на 10 тыс жителей.

На противоположном полюсе статистической выкладки оказались Карелия и Забайкальский край. Здесь преступления совершали чаще всего.