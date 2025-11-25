Горные курорты СКФО существенно снизили цены

После пика на новогодних каникулах цены на курортах Северного Кавказа резко пошли вниз: они упали на 20-30% и на проживание в гостиницах, и на проезд на общественном транспорте и подъемниках, рассказали в Кавказ.РФ.

Власти трех основных горнолыжных курортов Северного Кавказа существенно снизили цены на проживание и проезд для отдыхающих после пика высокого сезона на новогодние праздники, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.

"Вторая половина января - время, когда цены на билеты, проживание и проезд снижаются после высокого сезона на 20-30%. Основной поток туристов схлынул, а… туроператоры предлагают туры на 7-10 дней"

- Кавказ.РФ

Также у туристов набирает популярность тренд 2026 года - так называемое "ски-сафари", когда туроператоры объединяют несколько горнолыжных курортов в одну поездку с трансфером, проживанием и посещением всех трех курортов – добавили в институте развития, передает ТАСС.

Речь идет о горнолыжных курортах "Эльбрус", "Мамисон" и "Ведучи", на которых наступило "золотое время": отдыхающих стало заметно меньше, а снега на трассах для них вполне достаточно.