Горные курорты СКФО существенно снизили цены

Власти трех основных горнолыжных курортов Северного Кавказа существенно снизили цены на проживание и проезд для отдыхающих после пика высокого сезона на новогодние праздники, рассказали в институте развития Кавказ.РФ.
"Вторая половина января - время, когда цены на билеты, проживание и проезд снижаются после высокого сезона на 20-30%. Основной поток туристов схлынул, а… туроператоры предлагают туры на 7-10 дней"
- Кавказ.РФ
Также у туристов набирает популярность тренд 2026 года - так называемое "ски-сафари", когда туроператоры объединяют несколько горнолыжных курортов в одну поездку с трансфером, проживанием и посещением всех трех курортов – добавили в институте развития, передает ТАСС.
Речь идет о горнолыжных курортах "Эльбрус", "Мамисон" и "Ведучи", на которых наступило "золотое время": отдыхающих стало заметно меньше, а снега на трассах для них вполне достаточно.