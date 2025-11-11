Россияне назвали лучшие горнолыжные курорты страны

В первую тройку народного рейтинга самых популярных у россиян горнолыжных курортов попали сочинские Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром Поляна, а Архыз, Домбай и Эльбрус вошли в "горячую" десятку.

Российские туристы, любители зимнего отдыха в горах, назвали самые популярные у них горнолыжные курорты страны: опрос в онлайн-режиме провели сервисы путешествий "Отелло" и 2ГИС.

В тройку лучших у любителей горнолыжного спорта, принявших участие в опросе, ожидаемо попали курорты Краснодарского края в Сочи: Красная Поляна (голоса 44% опрошенных), Роза Хутор (42%) и Газпром Поляна (35%), передает портал "Это Кавказ".

Еще три горнолыжных курорта в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) попали в топ-10 их предпочтений, заняв четвертое, пятое и шестое места в рейтинге: это курорты Архыз и Домбай в Карачаево-Черкесии (26 и 23%), а также Эльбрус в Кабардино-Балкарии (18%), говорится в материалах исследования.

Хит-парад рейтинга замкнули Шерегеш (20%), Белокуриха (16%), Абзаково (14%) и Манжерок (10%).

В своих оценках путешественники отметили ухоженные и безопасные трассы и склоны (65%), прекрасный сервис (58%), удобное расположение и транспортную доступность (55%). Не остались без внимания пункты проката инвентаря для катания (45%) и удобства для отдыха с детьми (41%).