Ребенок сел за руль грузовика и был пойман в Анапе

Родители посадили за руль фуры 13-летнего сына. Это попало на камеру проезжающего мимо водителя, и о происшествии стало известно правоохранителям. С нарушителями проведена профилактическая беседа.

В сети распространилось видео, на котором 13-летний подросток сидит за рулем и управляет грузовиком на одной из дорог Анапы, рассказали в МВД Краснодарского края.

Личность ребенка и его родителей уже установлена.

"Родители мальчика получили протокол по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством"

- МВД Краснодарского края

Также сотрудники правоохранительных органов прорабатывают вопрос, исполняли ли родители мальчика обязанности по воспитанию.

Госавтоинспекторы провели с подростком и его родителями профилактическую беседу и объяснили им опасности при несоблюдении правил дорожного движения, добавили в сообщении.