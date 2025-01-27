Вестник Кавказа

Ребенок сел за руль грузовика и был пойман в Анапе

Ребенок сел за руль грузовика и был пойман в Анапе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Родители посадили за руль фуры 13-летнего сына. Это попало на камеру проезжающего мимо водителя, и о происшествии стало известно правоохранителям. С нарушителями проведена профилактическая беседа.

В сети распространилось видео, на котором 13-летний подросток сидит за рулем и управляет грузовиком на одной из дорог Анапы, рассказали в МВД Краснодарского края.

Личность ребенка и его родителей уже установлена.

"Родители мальчика получили протокол по ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством"

- МВД Краснодарского края

Также сотрудники правоохранительных органов прорабатывают вопрос, исполняли ли родители мальчика обязанности по воспитанию.

Госавтоинспекторы провели с подростком и его родителями профилактическую беседу и объяснили им опасности при несоблюдении правил дорожного движения, добавили в сообщении.

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