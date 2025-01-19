Вестник Кавказа

Россия стала первой по объему турпотока в Турцию

Россия стала первой по объему турпотока в Турцию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские граждане в 2024 году приезжали в Турцию чаще, чем представители других стран. За год россияне совершили более 6,7 млн поездок.

Россия занимает первое место по турпотоку в Турцию по итогам прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, представленные Минтуризма Турции.

Согласно информации, россияне в том году посещали республику 6 710 198 раз, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Доля рынка РФ составила 12,75%.

На второй строчке по численности располагаются немецкие туристы (6,6 млн). Доля рынка Германии составила 12,58%.

Третью строчку с 4,4 млн туристов занимает Великобритания. Ее доля – 4,4%.

В топ-5 также входят Иран (3,27 млн) и Болгария (2,9 млн).

Ранее сообщалось, что российские туристы стали гораздо чаще прибегать к раннему бронированию отдыха в Турции. Интерес путешественников из РФ к отдыху в республике летом в 2025 году вырос более чем в 2 раза.

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