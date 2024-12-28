Вестник Кавказа

Цены на отдых в Турции стабилизируются в этом году

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские туроператоры полагают, что в 2025 году в Турции произойдет стабилизация цен на отдых. Туры подорожают примерно на 10%.

Рост цен на отдых в Турции в этом году не будет взрывным, цены могут стабилизироваться на фоне мер, принимаемых государством, считает глава ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко.

"В Турции на уровне властей идет государственное регулирование курса лиры. В связи с этим я думаю, что цены вырастут незначительно... Мы все ожидаем рост цен на размещение в среднем на 8-10%"

– Осауленко

Аналогичного мнения придерживается вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его словам, сильно отели Турции не будут поднимать цены, так как иначе рискуют потерять клиентов.

"Взрывного роста цен не будет, потому что дальше некуда. Есть необходимость сохранить потребителя"

– Барзыкин

Турция в этом году останется для граждан РФ главным выездным направлением для пляжного отдыха, следует из прогноза российского турбизнеса.

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