Вестник Кавказа

Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция стала гораздо более популярна для раннего бронирования у россиян, чем год назад, – о всплеске интереса к отдыху в Турции 2025 сообщает РСТ. Названы и самые популярные направления.

Интерес российских туристов к отдыху в Турции летом в 2025 году вырос в два или даже в 2,5 раза, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

"Туроператоры и агрегаторы пакетных туров сообщают о росте продаж туров в Турцию на лето 2025 года в 2-2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года"

– РСТ

В сообщении уточняется, что цены на отдых в Турции 2025 остались примерно на том же уровне – серьезного их роста не наблюдается. Средний чек подорожал приблизительно на 5%.

Самые популярные направления для летнего бронирования назвали в "Интуристе": по оценкам туроператора, россияне отдают предпочтение Аланье и Белеку – доля каждого курорта составляет 20%.

В "Слетать.ру" заявили, что на данный момент первое место по летним бронированиям занимает Россия: отдых летом на Родине выбирают почти 46% туристов. Турция находится на второй позиции с 36%. В топ-3 также попала Абхазия.

В РСТ добавили, что в прошлом году в Турции провели отдых около 6,8-6,9 млн россиян. Годом ранее турпоток из России составлял 6,3 млн гостей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
875 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Из Москвы в Анталью весной полетят самолеты &quot;ЮТэйр&quot;

Из Москвы в Анталью весной полетят самолеты "ЮТэйр"

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожаром в Турции

Посольство РФ выразило соболезнования в связи с пожаром в Турции

Россияне скупают недвижимость в Турции

Россияне скупают недвижимость в Турции

Зачем Мирзоян летал в Вашингтон, а Пезешкиан в Москву?

Зачем Мирзоян летал в Вашингтон, а Пезешкиан в Москву?

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте

Паром между Сочи и Трабзоном запустят в марте

&quot;Азимут&quot; будет летать из Сочи в Анталью трижды в неделю

"Азимут" будет летать из Сочи в Анталью трижды в неделю

Турция не откажется от системы &quot;все включено&quot; летом 2025 года

Турция не откажется от системы "все включено" летом 2025 года

Отдых в Турции на лето уже подорожал на 15%

Отдых в Турции на лето уже подорожал на 15%

Россия в 40 раз нарастила ввоз яиц из Азербайджана

Россия в 40 раз нарастила ввоз яиц из Азербайджана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы