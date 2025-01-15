Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Турция стала гораздо более популярна для раннего бронирования у россиян, чем год назад, – о всплеске интереса к отдыху в Турции 2025 сообщает РСТ. Названы и самые популярные направления.

Интерес российских туристов к отдыху в Турции летом в 2025 году вырос в два или даже в 2,5 раза, рассказали в Российском союзе туриндустрии.

"Туроператоры и агрегаторы пакетных туров сообщают о росте продаж туров в Турцию на лето 2025 года в 2-2,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года"

– РСТ

В сообщении уточняется, что цены на отдых в Турции 2025 остались примерно на том же уровне – серьезного их роста не наблюдается. Средний чек подорожал приблизительно на 5%.

Самые популярные направления для летнего бронирования назвали в "Интуристе": по оценкам туроператора, россияне отдают предпочтение Аланье и Белеку – доля каждого курорта составляет 20%.

В "Слетать.ру" заявили, что на данный момент первое место по летним бронированиям занимает Россия: отдых летом на Родине выбирают почти 46% туристов. Турция находится на второй позиции с 36%. В топ-3 также попала Абхазия.

В РСТ добавили, что в прошлом году в Турции провели отдых около 6,8-6,9 млн россиян. Годом ранее турпоток из России составлял 6,3 млн гостей.