Маркировка "Халяль" появится на продукции в Узбекистане

Знак "Халяль" появится в Узбекистане на продукции, произведенной в соответствии со стандартами Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC).
Новая маркировка для товаров и услуг начнет действовать с 1 мая 2025 года. Согласно постановлению кабмина Узбекистана, маркировка вводится для регулирования процесса сертификации и оценки халяльных товаров.
Планируется создать в республике органы по сертификации продукции "Халяль", в основу требований лягут международные стандарты.
Форма и размеры знака "Халяль" в Узбекистане будут определены после разработки официального стандарта.
Аккредитацию сертификационных структур с привлечением международных организаций проведут в полугодовой срок агентство по техническому регулированию Узбекистана совместно с Комитетом по делам религий.