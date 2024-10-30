Вестник Кавказа

Маркировка "Халяль" появится на продукции в Узбекистане

Посетительница выставки Халяль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане в этом году будет введена специальная маркировка для халяльной продукции. Знак "Халяль" будут ставить на товары, соответствующие стандартам SMIIC.

Знак "Халяль" появится в Узбекистане на продукции, произведенной в соответствии со стандартами Института стандартов и метрологии исламских стран (SMIIC).

Новая маркировка для товаров и услуг начнет действовать с 1 мая 2025 года. Согласно постановлению кабмина Узбекистана, маркировка вводится для регулирования процесса сертификации и оценки халяльных товаров.

Планируется создать в республике органы по сертификации продукции "Халяль", в основу требований лягут международные стандарты.

Форма и размеры знака "Халяль" в Узбекистане будут определены после разработки официального стандарта.

Аккредитацию сертификационных структур с привлечением международных организаций проведут в полугодовой срок агентство по техническому регулированию Узбекистана совместно с Комитетом по делам религий.

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