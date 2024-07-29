Количество угонов машин сократилось на Ставрополье

В МВД сообщили о снижении числа угонов в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе было раскрыто 19 случаев краж из 130.

Количество угонов и краж сократилось в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве заявили, что ранее местные СМИ публиковали новости об увеличении автоугонов в крае. Однако данную информацию опровергли.

В МВД сказали, что в прошлом году в регионе было отмечено число краж и угонов машин. Так, за год было раскрыто 19 случаев из 130 краж.

Кроме того, в министерстве добавили, что в основном преступники угоняют незапертые автомобили, а также машины без сигнализации.