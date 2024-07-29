Вестник Кавказа

Количество угонов машин сократилось на Ставрополье

Количество угонов машин сократилось на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МВД сообщили о снижении числа угонов в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе было раскрыто 19 случаев краж из 130.

Количество угонов и краж сократилось в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве заявили, что ранее местные СМИ публиковали новости об увеличении автоугонов в крае. Однако данную информацию опровергли.

В МВД сказали, что в прошлом году в регионе было отмечено число краж и угонов машин. Так, за год было раскрыто 19 случаев из 130 краж.

Кроме того, в министерстве добавили, что в основном преступники угоняют незапертые автомобили, а также машины без сигнализации.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Угроза о минировании ряда соцобъектов Кисловодска оказалась ложной

Женщину подозревают в хищении денег у муниципальных учреждений в Карачаево-Черкесии

Женщину подозревают в хищении денег у муниципальных учреждений в Карачаево-Черкесии

Поезд &quot;заминировали&quot; телефонные террористы на Ставрополье

Поезд "заминировали" телефонные террористы на Ставрополье

Стрельба в Абхазии: ранен мужчина

Стрельба в Абхазии: ранен мужчина

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

В Ставропольском крае предотвратили теракт на железной дороге

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Трех участников беспорядков в махачкалинском аэропорту осудили на Ставрополье

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Дагестанские спецслужбы нашли еще три тайника террористов

Последовательниц экстремистской организации будут судить в Карачаево-Черкесии

Последовательниц экстремистской организации будут судить в Карачаево-Черкесии

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

Крупный пожар в Железноводске – возможен поджог

В Ингушетии прикрыли еще одну незаконную майнинг-ферму

В Ингушетии прикрыли еще одну незаконную майнинг-ферму

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы