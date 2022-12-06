Иран увеличил экспорт ненефтяной продукции в Узбекистан

Поставки товаров ненефтяного профиля выросли из Ирана в Узбекистан за прошлый год. Исламская республика экспорирует молоко, агротехнику, трубы и стеклотару.

Иран нарастил экспорт ненефтяной продукции в Узбекистан за минувший год. С конца марта по конец декабря стоимость поставок продукции выросла почти на 20%, общий объем поставляемых грузов увеличился на 14%, передает таможенная служба исламской республики.

Сообщается, что стоимость товаров ненефтяного профиля из Ирана в Узбекистан составила почти $300 млн. Всего грузов экспортировано более 400 тыс тонн.

Значительную долю экспорта Тегерана в центральноазиатскую республику составляют молоко и молочные продукты, также поставляются трубы, изделия из стекла и аграрное оборудование.