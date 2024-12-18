Иран сократил импорт из Кыргызстана

Объем и стоимость импорта из Кыргызстана в Иран снизились за прошлый год. В исламскую республику поступает аграрная продукция и фосфорная кислота.

Иран сократил поставки товаров из Кыргызстана за минувший год. С конца марта по конец декабря 2024 года исламская республика импортировала почти на 5% меньше товаров из центральноазиатской республики.

Сообщается, что стоимость поставок упала более чем на 50%. Кыргызстан отправил в Иран товаров на $2,27 млн, общий объем поставок составил более 2 тыс тонн.

Отмечается, что Иран закупает преимущественно аграрную продукцию и фосфорную кислоту.