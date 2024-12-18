Вестник Кавказа

Иран сократил импорт из Кыргызстана

Иран сократил импорт из Кыргызстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объем и стоимость импорта из Кыргызстана в Иран снизились за прошлый год. В исламскую республику поступает аграрная продукция и фосфорная кислота.

Иран сократил поставки товаров из Кыргызстана за минувший год. С конца марта по конец декабря 2024 года исламская республика импортировала почти на 5% меньше товаров из центральноазиатской республики. 

Сообщается, что стоимость поставок упала более чем на 50%. Кыргызстан отправил в Иран товаров на $2,27 млн, общий объем поставок составил более 2 тыс тонн. 

Отмечается, что Иран закупает преимущественно аграрную продукцию и фосфорную кислоту.

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