Иранские ученые совершили прорыв в диагностике онкологии

Новый диагностический нанопрепарат тилманцепт, разработанный иранскими учеными, поставил ИРИ в число ведущих стран в диагностике и лечении онкологических заболеваний – это облегчит жизнь 90% пациентов с таким диагнозом.

Иранская научно-техническая компания разработала новый препарат для диагностики онкологических заболеваний – его активное вещество создано на основе технеция. Эта разработка вывела Иран на второе место в мире среди государств мира, обладающих передовой технологией такой диагностики, пишут иранские СМИ.

Передовой иранский нанопрепарат тилманцепт позволит свыше 90% пациентов с диагнозом "онкология" получить доступ к более дешевой и точной диагностике заболевания, а значит, к более прогрессивным и эффективным методам его лечения, передает иранское информационное агентство IRNA.

Новый диагностический препарат позволяет абсолютно точно определять степень поражения лимфатических узлов, что крайне важно для хирургии при лечении рака молочной железы, рака легких и других видов заболевания, поскольку позволяет отслеживать развитие метастазов через лимфатическую систему.

Новый специализированный радиофармпрепарат позволит при проведении хирургического вмешательства точно выявить пораженные лимфатические узлы и существенно снизить операционное поле, поскольку сейчас врачам при проведении подобных операций для гарантированного результата приходится удалять большие участки всей лимфатической системы, что вызывает множество побочных эффектов у пациентов и может серьезно повлиять на их иммунную систему и кровообращение.

Новая технология повышает точность диагностики и предотвращает ненужные операции и их осложнения, а сам препарат может произвести революцию в снижении затрат на диагностику онкологических заболеваний, уверены ученые.