Вестник Кавказа

В каких сферах Азербайджан и Иран будут развивать сотрудничество?

Юханна Махбуб
В каких сферах Азербайджан и Иран будут развивать сотрудничество?
На фоне изменений политической ситуации в регионе Иран и Азербайджан сосредотачиваются на экономическом взаимодействии в ключевых секторах. Это стало очевидным после очередного заседания совместной экономической комиссии, прошедшего в Тегеране.

Транспорт

Азербайджан и Иран расположены на перекрестке важных торговых путей, и развитие транспортных коридоров предполагает значительные экономические выгоды для обеих стран. В частности, рассматриваются проекты по модернизации железнодорожных и автомобильных маршрутов, что способствует увеличению объема перевозок и уменьшению сроков доставки. Развитие сотрудничества в этой области позволит улучшить транзитные возможности, связав Иран с европейскими и азиатскими рынками через Азербайджан. Это не только повысит эффективность транспортного сообщения, но и откроет перспективы для расширения торговли.

Спустя три года нам удалось провести 16-е заседание совместной экономической комиссии . Обе стороны подтвердили решимость и готовность к завершению строительства коридора Север-Юг. Надеемся, в ближайшее время будут приняты меры по реализации этого проекта. Завершение работ по строительству этого коридора было одобрено как Азербайджаном, так и Ираном

– министр дорог и градостроительства ИРИ Фарзане Садег.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Грузовой терминал в Астаре, который является важным звеном в коридоре Север-Юг и имеет пропускную способность 5 млн тонн, будет завершен к концу этого года. Реализация этого проекта во многом зависит от завершения строительства железной дороги «Решт-Астара». Мы планируем перевозить до 700 тыс. тонн транзитных грузов из России по этому коридору, и участок «Решт-Астара» играет в этом вопросе ключевую роль. В будущем мы планируем увеличить грузоперевозки до 15 млн тонн

– министр экономического развития и зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Энергетика

Соглашения в этой области обещают укреплять энергетическую безопасность региона и создавать новые возможности для совместных инвестиций. Развитие энергетической кооперации предполагает обмен технологиями и опытом, разработку новых проектов в сфере добычи и переработки нефти и газа. Азербайджан, обладая значительными запасами углеводородов, может выступать в качестве надежного поставщика энергоносителей, а Иран способен предложить мощные перерабатывающие мощности и опыт в нефтегазовом секторе.

Водные ресурсы

В условиях глобальных климатических изменений особое значение приобретают инициативы, направленные на эффективное использование водных ресурсов, защиту экосистем и повышение продуктивности сельскохозяйственного производства.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство, как важнейший сектор экономики обеих стран, требует инновационных подходов и технологий. Обмен опытом и разработка совместных проектов помогут значительно повысить устойчивость сельскохозяйственного производства и решить проблемы, связанные с нехваткой воды.

Технологический обмен и инвестиции

Инвестиции в наукоемкие проекты, создание совместных исследовательских центров и производство высокотехнологичной продукции стимулируют экономический рост и повысят конкурентоспособность обеих стран на международной арене.

Создание благоприятных условий для иностранных инвесторов и развитие индустрии высоких технологий также способствует укреплению двусторонних связей и повышению уровня жизни населения.

Потенциал для товарооборота

Азербайджан и Иран обладают уникальными ресурсами и стратегическим положением, что делает их не только партнерами, но и важными участниками международной экономики. В то же время сохраняется задел в торговых отношениях.

Общий объем товарооборота за 11 месяцев 2024 года составил 583 млн дол., из которых на иранский экспорт пришлось 570 млн дол., а на импорт — 12,9 миллиона. Торговые возможности двух стран превышают эти цифры, и необходимо установить соответствующую цель на пятилетний период, чтобы достичь объема в 10 млрд долларов

- Фарзане Садег.

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