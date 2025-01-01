Азербайджан и Иран заключили соглашение о сотрудничестве

Представители Баку и Тегерана подписали документ о сотрудничестве. Церемония состоялась в Тегеране. Подписание соглашения прошло в рамках очередного заседания Совместной экономической комиссии Азербайджана и Ирана.

Документ об азербайджано-иранском сотрудничестве подписан в Тегеране. О нем сообщили в иранском Миндорог.

Подписи под соглашением поставили: с иранской стороны глава министерства Фарзане Садег, с азербайджанской – вице-премьер Шахин Мустафаев.

Согласно заявлению, подписанный сегодня документ раскрывает новые перспективы горизонты для азербайджано-иранского взаимодействия в области транспорта и таможни, торговли и инвестиционной деятельности, энергетической сфере (включая нефть, газ и электричество), а также в сфере водных ресурсов. Кроме того, соглашение нацелено на развитие двусторонних отношений Баку и Тегерана.

Отметим, что подписание состоялось в рамках очередного заседания Совместной экономической комиссии двух стран. Оно проходило в течение двух дней, накануне и сегодня, в столице Исламской Республики.