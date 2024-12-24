Россия и Иран скоро подпишут соглашение по участку Решт-Астара

Москва и Тегеран заключат соглашение о строительстве железной дороги Решт-Астара в срок до апреля – такая договоренность была достигнута президентами России и Ирана во время их переговоров в Москве, рассказал посол ИРИ в РФ.

Соглашение о запуске строительства отрезка железной дороги Решт-Астара транспортного коридора Север-Юг Россия и Иран подпишут к апрелю, такие сроки озвучил посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали.

По его словам, договоренность о подписании документа до конца марта была достигнута президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом во время переговоров неделю назад.

"К концу марта будет подписано соглашение об осуществлении строительства железной дороги, и российская сторона начнет работы по строительству"

– дипломат

Посол уточнил, что в позапрошлом году между Москвой и Тегераном было заключено соглашение о намерении, посвященное строительству отрезка Решт-Астара. До апреля же планируется подписать документ, который дал бы возможность запустить сам процесс строительства.

Джалали также пояснил, что российская и иранская стороны работают над ускорением старта. Так, каждую неделю глава Миндорог ИРИ Фарзане Садег и глава Минтранса РФ Роман Старовойт проводят переговоры онлайн.

Глава дипмиссии оценил ход реализации проекта, пояснив, он продвигается "хорошо".

Напомним, ранее Фарзане Садег рассказала, что во вторник 28 января в Москве состоится встреча глав транспортных ведомств России, Азербайджана и Ирана, посвященная МТК Север-Юг. Ключевой ее темой станет разработка механизмов, которые дали бы возможность увеличить транзитный потенциал коридора, а точнее его западного сухопутного маршрута. Установлена цель, к которой намерены стремиться Москва, Баку и Тегеран. В частности, предполагается в итоге выйти на показатель 15 млн т грузов ежегодно.

Кроме того, министр заявила, что три страны достигли полного согласия относительно совершенствования проекта Север-Юг. Она также отметила его особое значение не только для региона, но и на мировом уровне. Участок Решт-Астара Садег оценила как стратегический в рамках всего коридора.