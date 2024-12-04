Ускорение создания участка Решт-Астара обсудила российская делегация в Иране

Правительство РФ распространило заявление по итогам визита в Тегеран вице-премьеров Виталия Савельева и Алексея Оверчука. В нем говорится, что Москва заявила о важности ускорения реализации межправсоглашения по МТК Север-Юг.

Заместители председателя российского правительства Виталий Савельев и Алексей Оверчук, совершившие визит в Тегеран, в ходе поездки говорили с представителями иранской стороны о наращивании темпов, с которыми воплощается в жизнь межправсоглашение по созданию на территории Исламской Республики железнодорожного участка Решт-Астара, входящего в состав коридора Север-Юг. Соответствующее заявление размещено на сайте Кабмина.

Как напомнил Савельев, РФ и ИРИ – стратегические партнеры.

"Правительство Российской Федерации заинтересовано в дальнейшем укреплении дружественных и партнерских российско-иранских отношений и считает важным ускорить реализацию межправительственного соглашения по проекту строительства железнодорожного участка Решт - Астара на территории Исламской Республики Иран для развития перевозок по международному транспортному коридору Север-Юг"

– Савельев

В программу визита входили переговоры с президентом Исламской Республики Масудом Пезешкианом и его первым заместителем Мохаммадом Резой Арефом, а также главой Миндорог Фарзане Садег.

Еще одной важной темой, которая рассматривалась в ходе визита, стал ход интеграции Ирана в ЕАЭС. Как сообщил Оверчук, российской делегации рассказали, что парламент (Меджлис) Ирана ратифицировал соглашение о свободной торговле – документ был подписан Москвой и Тегераном примерно год назад. Вице-премьер добавил, что представители Ирана также поведали о некоторых технических процедурах, которые осталось воплотить в жизнь, уточнив, что на это будет потрачено определенное время.