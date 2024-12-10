Россия и Иран обсудят строительство железной дороги Решт-Астара

Торговый маршрут "Север-Юг", связывающий Россию, Азербайджан и Иран, развивается: в ближайшее время Тегеран и Москвы обсудят сроки создания участка Решт-Астара.

Россия и Иран планируют обсудить сроки сооружения железной дороги Решт-Астара, которая должна начать функционировать в рамках торгового маршрута "Север-Юг", поведал вице-премьер РФ Виталий Савельев.

"Очень надеемся, что нам удастся найти решения, и продолжим решение тех вопросов, которые были подписаны в 2023 году - соглашение, межправсоглашение"

– Виталий Савельев

Сообщается, что вопросы финансирования уже согласованы, препятствий к началу строительства нет. Сторонам осталось согласовать лишь вопрос сроков начала сооружения транспортной артерии.

Представители Москвы и Тегерана также планируют также обсудить транспортное сообщение морским и воздушным путем.