Жизням отравившихся в Ессентуках детей из Белгородской области ничего не угрожает

Дети из Шебекино с отравлением продолжают лечение в больнице Ессентуков. Их жизням ничего не угрожает.

Состояние детей из села Шебекино Белгородской области, отравившихся в Ессентуках, остается стабильным, их жизням ничего не угрожает, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

"Жизни наших мальчишек ничего не угрожает. Надеюсь, что дети быстро поправятся, вернутся к своим тренерам, к своим тренировкам. Ну и, конечно, мы перестанем вместе с родителями волноваться, потому что очень сильно переживаем все"

- Вячеслов Гладков

Напомним, что накануне 7 малолетних спортсменов, прибывших в Ставропольский край на сборы, попали в инфекционное отделение больницы в Ессентуках из-за отравления. Что именно вызвало болезнь детей, еще предстоит выяснить специалистам.

Ситуацию под контролем держит глава Ставрополья Владимир Владимиров и другие официальные лица. Создан оперативный штаб для расследования происшествия.