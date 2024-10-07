Вестник Кавказа

Что покупали туристы в Грузии в 2024 году?

Тбилисоба
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузия опубликовала наиболее частые траты туристов в стране в 2024 году. В топе списке оказались траты на жилье, покупки и еду.

Туристы в Грузии потратили 14,4 млрд лари в 2024 году, что на 10,3% больше прошлогодних показателей, подсчитали в Национальной службе статистики "Сакстат".

Больше всего иностранные путешественники тратили на проживание и общие покупки. Третье место заняли расходы на еду и напитки. Следом идут траты на развлечение и транспорт.

За одну проездку в среднем иностранцы в Грузии тратили 2,2 тыс лари. Это на 5,4% выше показателей 2023 года.

Всего Грузию посетили 7,4 млн туристов в 2024 году. Рост составил 4,2%. Наиболее популярными местами стали Тбилиси и курорты Аджарии. Больше других отдых в республике провели туристы из России.

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