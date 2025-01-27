Сочи усилило контроль за ситуацией с мазутом в Черном море

В Сочи стали каждый день проводить мониторинг экологической ситуации, чтобы не упустить появления пятен мазута на побережье Черного моря. В городских пунктах помощи продолжается спасение пострадавших птиц.

Ежедневный экологический мониторинг организовали в Сочи для контроля ситуации с разливом мазута в Черном море, рассказали в городской администрации.

"В превентивной работе также задействованы пользователи официальных пляжей, которых в Сочи порядка 170 общей протяженностью 41 км. Незакрепленные участки, так называемые дикие, проверяют сотрудники администраций внутригородских районов"

- администрация Сочи

Также ведется мониторинг морской воды. Проблем с этим не наблюдается.

Кроме того, в Сочи продолжают помогать птицам со следами нефтепродуктов, сейчас такие случаи довольно редки. Всем пострадавших пернатым оказывается ветеринарная помощь, часть уже отпущена на волю.

Отмечается, что на данный момент следов мазута в Сочи не обнаружено. Специалисты считают маловероятным движение нефтепродуктов в сторону берегов города в будущем.