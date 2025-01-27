Вице-президент РФ призвал готовиться к пляжному сезону на Черном море

Российское правительство надеется на успешное открытие купального сезона на Черном море в 2025 году после разлива нефтепродуктов в Керченском проливе и призвало к нему готовиться, так как видит для этого основания.

Несмотря на ситуацию в Краснодарском крае, связанную с разливом мазута, правительство России надеется на успешное открытие пляжного сезона на Черном море и призывает к нему активно готовиться, заявил вице-президент РФ Виталий Савельев в разговоре с журналистами.

"Мы не оставляем надежды. И мы считаем, что мы должны подготовиться к пляжному сезону текущего года, для этого есть все основания"

- Виталий Савельев

Он подчеркнул, что российское правительство делает все возможное, чтобы пляжный сезон на Черном море состоялся. Савельев рассказал о ежедневном мониторинге качества воздуха и воды, который проводит Роспотребнадзор, и о заявлениях Росрыболовства о хорошем качестве черноморской рыбы.