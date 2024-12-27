Вестник Кавказа

Приостановку Евросоюзом безвиза для дипломатов прокомментировали в Грузии

Ираклий Кобахидзе
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Власти Грузии дали оценку решению ЕС приостановить безвиз для грузинских чиновников. По словам премьера республики, в этом нет ничего особенного.

Приостановка Евросоюзом действия безвизового режима для дипломатов из Грузии – техническая деталь. Такое заявление сделал премьер-министр страны.

"В этом я не вижу ничего особенного. Это всего лишь технический, символичный шаг. Для нас является главным, чтобы в стране миру и интересам общества, нашего народа опасность не угрожала"

– Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что грузинские дипломаты могут отправиться в ЕС по визе и без визы.

"У этого нет никакого существенного значения"

– глава правительства

Ранее сегодня главы МИД стран ЕС решили приостановить безвиз для грузинских чиновников и дипломатов.

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