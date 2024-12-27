Приостановку Евросоюзом безвиза для дипломатов прокомментировали в Грузии

Власти Грузии дали оценку решению ЕС приостановить безвиз для грузинских чиновников. По словам премьера республики, в этом нет ничего особенного.
Приостановка Евросоюзом действия безвизового режима для дипломатов из Грузии – техническая деталь. Такое заявление сделал премьер-министр страны.
"В этом я не вижу ничего особенного. Это всего лишь технический, символичный шаг. Для нас является главным, чтобы в стране миру и интересам общества, нашего народа опасность не угрожала"
– Ираклий Кобахидзе
Он подчеркнул, что грузинские дипломаты могут отправиться в ЕС по визе и без визы.
"У этого нет никакого существенного значения"
– глава правительства
Ранее сегодня главы МИД стран ЕС решили приостановить безвиз для грузинских чиновников и дипломатов.