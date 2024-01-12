Ветераны ВОВ получат по полмиллиона рублей в Дагестане

Руководитель Дагестана распорядился выплатить ветеранам ВОВ деньги по случаю очередной годовщины победы в войне. Они получат по полмиллиона.

В Дагестане выделят по полмиллиона рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сказано в заявлении, появившемся в Telegram-канале пресс-службы главы РД.

"В год 80-летия победы в Великой Отечественной войне дагестанские ветераны получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей"

– пресс-служба

Там добавили, что такое решение принял руководитель республики.

Как отмечается, узникам концлагерей и блокадникам Ленинграда в нынешнем году положено по 80 тыс рублей.