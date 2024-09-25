Все дети-сироты получат жилье в Дагестане к 2030 году

Очередь детей-сирот, которые вовремя не получили от государства положенное им жилье, прекратит свое существование к 2030 году: к этому времени власти надеются обеспечить им всех людей данной категории.

Все сироты, которые должны были быть обеспечены жильем, но не были наделены им, все же получат его к 2030 году в Дагестане, рассказали в пресс-службе республиканского правительства.

В ведомстве уточнили, что в общей сложности в ближайшие три года на эти цели будет выделено свыше 2,5 млрд рублей, такой объем средств уже предусмотрен в документах.

В результате, по словам дагестанского премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова, собравшаяся за прежние годы очередь тех, кто должен получить жилье, будет ликвидирована. Власти рассчитывают, что это удастся сделать к 2030 году.