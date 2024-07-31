Вестник Кавказа

Чиновник поселил сирот у кладбища в Дагестане

Чиновник поселил сирот у кладбища в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанского экс-чиновника будут судить за покупку непригодного жилья для сирот. Новостройка была опасной для жильцов.

В зале Махачкалинского суда будет рассмотрено дело экс-руководителя городского комитета по вопросам управления собственностью. Его обвиняют в превышении служебных полномочий.

По результатам расследования выяснилось, что он, зная о несоответствии новостройки установленным стандартам, приняло решение о заключении сделок на приобретение помещений для дальнейшего размещения в них детей-сирот.

Такие меры привели к нарушению прав на жилье у несовершеннолетних, лишившихся опеки родителей. В настоящее время ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

«Новостройка находится в пределах санитарно-защитных зон (котельной и кладбища), что представляет потенциальную угрозу для жизни и здоровья жильцов»

– СУ СК РФ по республике Дагестан

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