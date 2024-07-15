Взятки за места на кладбище вымогали в Сочи

В Сочи задержаны возможные преступники, которые нелегально торговали местами на городских кладбищах. Они действовали в составе преступной группы. Один из подозреваемых был близок к руководству Сочи.

Незаконную продажу мест на кладбищах пресекли в Сочи, рассказали в кубанском СУ СКР.

В ведомстве уточнили, что преступники действовали как ОПГ. Преступную организацию, по версии следствия, создал занимавший тогда пост общественного советника главы города по финансово-экономическим вопросам мужчина. Кроме него, в группу входили шесть человек. Они подозреваются в получении крупной взятки путем вымогательства.

Преступники начали действовать в прошлом году. Создатель группы организовал ее из чиновников и сотрудников ритуального агентства.

"Злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тыс до 3 млн рублей"

– СУ СКР по Кубани

В результате каждый месяц группа "зарабатывала" минимум 10, а максимум 15 млн рублей. Добычу они делили между собой.

Сейчас подозреваемые задержаны, у них прошли обыски, всего по 25 адресам. Следователи нашли крупные суммы денег. Часть была в рублях – более 15 млн, остальное – в иностранной валюте. Кроме того, были обнаружены документы и иные важные для следствия предметы.

Расследование уголовного дела продолжается.