Сорок горных кладбищ сохранят в Ингушетии

В рамках проекта по реставрации древних кладбищ в Ингушетии при содействии фонда «Сафмар» к концу следующего года планируется ремонт порядка сорока горных кладбищ в Джейрахском районе. Через два года схожие работы пройдут в Северной Осетии.

В Ингушетии продолжают заниматься сохранением уникального исторического наследия. К концу следующего года в Джейрахском районе республики планируется отреставрировать порядка сорока горных кладбищ. Об этом рассказ Махмуд-Али Калиматов в официальном Telegram-канале.

«В Джейрахском районе насчитывается 37 кладбищ. Там захоронены наши предки, а главная ответственность поколений — это сохранение памяти о нашем прошлом. Сегодня Микаил Гуцериев пообещал, что все они тоже будут реконструированы в рамках благотворительной деятельности основанного им фонда «Сафмар»

- Махмуд-Али Калиматов

В реставрационные планы входит обработка дорожек каменной кладкой вокруг могил, закатка асфальтом подъездной дороги, ремонт комнат для молитв и закупка необходимого оборудования.

Программа по реставрации кладбищ на территории Ингушетии началась еще в прошлом году. По плану в республике должно реставрироваться около сорока кладбищ ежегодно.

В этом году регион работ расширили от равнинных территорий Ингушетии до горных, а через два года реставрация будет проходить в Пригородном районе Северной Осетии.