Горы Ингушетии преподносят археологам новые сюрпризы

Археологи, обследующие неизученные уголки ингушского Джейрахско-Ассинского государственного музея-заповедника, обнаружили в заброшенном горном селении две древние мельницы и четыре склепа.

Специалисты ингушского Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, изучая заброшенное средневековое башенное горное селение Фуртоуг на территории комплекса, нашли две древние речные мельницы и четыре склепа, сообщает пресс-служба правительства Ингушетии.

"В ходе совершенной инспекционной поездки сотрудниками музея-заповедника обнаружены ранее неучтенные две речные мельницы и четыре подземных склепа. Состояние мельниц, к сожалению, руинированное - сохранились лишь фрагменты стен. Но даже они говорят о богатой истории этого места. Это открытие позволит тщательнее изучить историю села и узнать больше о жизни его прошлых жителей"

- правительство Ингушетии

Горное селение считается покинутым в незапамятные времена – оно расположено в Джейрахском ущелье на правом берегу реки Армхи. Речные мельницы нашли в 250-300 м западнее комплекса, они лежат в руинах - сохранились только фрагменты стен.

Ученые планируют провести инвентаризацию всех его башен и склепов, а чтобы сохранить памятники для потомков, их включат в список объектов культурного наследия республики.