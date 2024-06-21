Ингушетия займется реставрацией горных башен

Власти Ингушетии утвердили проект восстановления и приведения в порядок более 100 древних родовых башен. Регион ожидает увеличения количества туристов в будущем.

В Ингушетии будет реставрироваться более ста древних памятников каждый год средствами внебюджетных организаций. Об этом рассказал руководитель республики Махмуд-Али Калиматов.

Мероприятия благотворительных фондов по восстановлению горных башен будут осуществляться в течение десяти лет. За это время мастера смогут отреставрировать более 1 тыс памятников культуры Ингушетии.

Калиматов считает, что сохранение культурно-исторического наследия привлечет в регион туристов не только из других регионов России, но и со всего мира.

Ингушетия богата памятниками истории и культуры. Она насчитывает более 3,5 тыс объектов, хранящих в себе традиции региона. Они привлекают туристов со всей страны: поток гостей в республику увеличился на 10% за 2023 год.