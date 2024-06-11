Ингушетия начнет собирать травы в промышленных масштабах 

Ингушетия не так давно решила обратиться к собственному народному промыслу – сбору лекарственных трав. О планах развития экономики региона рассказали власти республики.
Руководитель Ингушетии, Махмуд-Али Калиматов, объявил запуск производства целительных растений и чая. Планируется собирать их на склонах горных Джейрахского и Сунженского районов республики.
"Мы планируем реализовать ряд инвестиционных проектов, которые не только обеспечат гарантированный спрос на российском рынке, но и возродят наши народные традиции. Один из ключевых проектов - строительство предприятия по производству лекарственных сборов и травяных чаев"
– Махмуд-Али Калиматов
Кроме того, производство обеспечит местным жителям рабочие места, даст им возможность заработка, а также расширит налоговый потенциал республики.
Сообщается, что соседний Дагестан станет примером в организации изготовления лекарственных трав для Ингушетии.