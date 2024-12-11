Вестник Кавказа

В Ессентуках откроется завод по производству электроники

В Ессентуках откроется завод по производству электроники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Город-курорт Ессентуки теперь интегрируется в производственную сферу электронных компонентов: в этом году здесь откроется завод группы компаний "Бештау".

ГК "Бештау" планирует открыть в Ессентуках производство электроники. Предприятие должно быть запущено в первой половине этого года. 

Сообщается, что площадь завода составит свыше 1,2 тыс кв м. 

Компания рассчитывает, что открытие нового предприятия позволит увеличить вдвое число производственных линий, а также нарастить объемы выпускаемых изделий. 

Отметим, что компания в прошлом году анонсировала открытие завода в Ростове-на-Дону с объем инвестиций свыше 2 млрд рублей.

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