В Ессентуках откроется завод по производству электроники

Город-курорт Ессентуки теперь интегрируется в производственную сферу электронных компонентов: в этом году здесь откроется завод группы компаний "Бештау".

ГК "Бештау" планирует открыть в Ессентуках производство электроники. Предприятие должно быть запущено в первой половине этого года.

Сообщается, что площадь завода составит свыше 1,2 тыс кв м.

Компания рассчитывает, что открытие нового предприятия позволит увеличить вдвое число производственных линий, а также нарастить объемы выпускаемых изделий.

Отметим, что компания в прошлом году анонсировала открытие завода в Ростове-на-Дону с объем инвестиций свыше 2 млрд рублей.