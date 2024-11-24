Вестник Кавказа

В курортную зону в Ессентуках вложат более 18 млрд рублей

Ессентуки
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Ессентуках планируется создать четыре курортных комплекса. В туристические объекты должны вложить чуть более 18 млрд рублей.

Капельная Балка в Ессентуках должна стать особой экономической зоной туристического типа. Здесь планируется создать четыре курортного комплекса с объемом инвестиций в районе 18 млрд рублей, поведал глава Ессентуков Владимир Крутников. 

"На территории общей площадью 29 га планируется создание еще одной локации курортной зоны. С инвесторами заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству 4 санаторно-курортных комплексов на 18 млрд руб"

– Владимир Крутников 

Сообщается, что власти региона уже нашли инвесторов, с которыми подписаны соглашения. 

Отмечается, что курортные объекты должны дать местным жителям  порядка 1,6 тыс рабочих мест.

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