В курортную зону в Ессентуках вложат более 18 млрд рублей

В Ессентуках планируется создать четыре курортных комплекса. В туристические объекты должны вложить чуть более 18 млрд рублей.
Капельная Балка в Ессентуках должна стать особой экономической зоной туристического типа. Здесь планируется создать четыре курортного комплекса с объемом инвестиций в районе 18 млрд рублей, поведал глава Ессентуков Владимир Крутников.
"На территории общей площадью 29 га планируется создание еще одной локации курортной зоны. С инвесторами заключены соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству 4 санаторно-курортных комплексов на 18 млрд руб"
– Владимир Крутников
Сообщается, что власти региона уже нашли инвесторов, с которыми подписаны соглашения.
Отмечается, что курортные объекты должны дать местным жителям порядка 1,6 тыс рабочих мест.