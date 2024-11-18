Вестник Кавказа

Зурабишвили намерена остаться президентом Грузии

Саломе Зурабишвили
© Фото: Сайт президента Грузии
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, срок полномочий которой истекает чуть более чем через две недели, 16 декабря, планирует по его окончании не покидать пост, так как новый президент, уверена она, будет нелегитимен.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что не откажется сложить полномочия по окончании срока, заявление она озвучила выступая в телеэфире.

"Я остаюсь вашим президентом"

– Зурабишвили

Она пояснила, что, по ее мнению, избранный 26 октября парламент нельзя назвать легитимным, поэтому президент, которого будут выбирать его представители 14 декабря, также будет нелегитимным, а инаугурация, назначенная на 29 декабря, не состоится.

"И мой мандат продолжается, пока не будет легитимно избранного парламента"

– президент

Напомним, по своему политическому устройству Грузия представляет собой парламентскую республику. Поэтому, согласно Конституции, президент Грузии обладает исключительно церемониальными функциями.

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