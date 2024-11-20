В СГБ Грузии заявили о попытке свергнуть власть

У Службы госбезопасности Грузии есть доказательства того, что определенные политические лидеры и руководители НПО стремятся свергнуть действующее руководство страны с помощью политических методов.

Нынешние деструктивные процессы в Грузии устраиваются специально с целью силового захвата власти, заявили в СГБ Грузии.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно предавали огласке полученные следователями доказательства.

"Определенные группы лиц пытаются организовать провокации во время митингов у парламента Грузии по деструктивным и насильственным сценариям, разработанным лидерами конкретных политических партий и руководителями НПО, главная цель которых – захват власти насильственным путем"

– СГБ

В Службе также обратились напрямую к демонстрантам. Ведомство призвало их быть бдительными и ни в коем случае не поддаваться на провокации.

На данный момент Служба госбезопасности Грузии проводит расследование по статье Уголовного кодекса о заговоре/мятеже, цель которого – свержение конституционного строя.

Напомним, протесты в Грузии продолжаются третий день подряд, они начались после того, как власти заявили о приостановке на 4 года процесса евроинтеграции. Митинги в четверг и пятницу переходили в массовые беспорядки и завершались силовым разгоном. За два дня были задержаны около 150 демонстрантов, количество пострадавших полицейских исчисляется десятками.