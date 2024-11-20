Тбилиси: Грузия не будет устраивать внеочередные выборы парламента

Новых выборов в парламент Грузии не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами.
«Никаких повторных парламентских выборов в Грузии не будет»
- Ираклий Кобахидзе
Кроме того, он подчеркнул, что нынешнему президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свое место, после истечения срока ее полномочий.
«У госпожи Зурабишвили осталось четыре пятницы, она не может с этим смириться. Я понимаю ее эмоциональное состояние, хотя 29 декабря ей придется выйти из резиденции и уступить здание легитимно избранному президенту»
- Ираклий Кобахидзе
Политик поблагодарил сотрудников МВД Грузии за исправление ошибок и более мягкие задержания на прошедшем ночью протесте. Он прокомментировал субботнюю акцию так:
«Позавчера все увидели, что в Грузии не будет "Нацмайдана", а вчерашний день был началом конца либерального фашизма в Грузии»
- Ираклий Кобахидзе
Он предположил, что Грузия имеет дело с иностранными инструкторами в лице граждан других государств, участвующих в протестах и задержанных полицией. Над этой версией будут работать следователи.
Грузинский премьер дал еще один комментарий по поводу своего заявления об отказе от вступления Грузии в ЕС. Он добавил, что евроинтеграция Грузии не была прервана или остановлена. Единственное, от чего отказались власти, - это шантаж от европейских структур.
Он также назвал временным приостановку стратегического партнерства США и Грузии и передал, что обсудит это с новой администрацией Дональда Трампа.