Вестник Кавказа

Тбилиси: Грузия не будет устраивать внеочередные выборы парламента

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступил с несколькими заявлениями перед журналистами. Он отказался от проведения новых выборов парламент и прокомментировал прошедшие в Тбилиси протесты.

Новых выборов в парламент Грузии не будет, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами.

«Никаких повторных парламентских выборов в Грузии не будет»

- Ираклий Кобахидзе

Кроме того, он подчеркнул, что нынешнему президенту Саломе Зурабишвили придется покинуть свое место, после истечения срока ее полномочий.

«У госпожи Зурабишвили осталось четыре пятницы, она не может с этим смириться. Я понимаю ее эмоциональное состояние, хотя 29 декабря ей придется выйти из резиденции и уступить здание легитимно избранному президенту»

- Ираклий Кобахидзе

Политик поблагодарил сотрудников МВД Грузии за исправление ошибок и более мягкие задержания на прошедшем ночью протесте. Он прокомментировал субботнюю акцию так:

«Позавчера все увидели, что в Грузии не будет "Нацмайдана", а вчерашний день был началом конца либерального фашизма в Грузии»

- Ираклий Кобахидзе

Он предположил, что Грузия имеет дело с иностранными инструкторами в лице граждан других государств, участвующих в протестах и задержанных полицией. Над этой версией будут работать следователи.

Грузинский премьер дал еще один комментарий по поводу своего заявления об отказе от вступления Грузии в ЕС. Он добавил, что евроинтеграция Грузии не была прервана или остановлена. Единственное, от чего отказались власти, - это шантаж от европейских структур.

Он также назвал временным приостановку стратегического партнерства США и Грузии и передал, что обсудит это с новой администрацией Дональда Трампа.

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