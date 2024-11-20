Вестник Кавказа

Формирование новой власти в Грузии после выборов завершилось

Формирование новой власти в Грузии после выборов завершилось
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил всех министров в обновленном правительстве. Это означает, что формирование новой власти после парламентских выборов завершено.

Новые руководители министерств назначены после того, как грузинский парламент выразил доверие правительству, передал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября»

- Ираклий Кобахидзе

Напомним, что новый состав правительства Грузии не сильно изменился в сравнении с предыдущим. В нем поменялись только позиции трех министров: главой МИД стала Мака Бочоришвили, Минюстом начнет управлять Анри Оханашвили, а Минсельхоз взял на себя Давид Сонгулашвили.

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