Формирование новой власти в Грузии после выборов завершилось

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе назначил всех министров в обновленном правительстве. Это означает, что формирование новой власти после парламентских выборов завершено.
Новые руководители министерств назначены после того, как грузинский парламент выразил доверие правительству, передал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
«Сообщаю, что вчера я назначил на должности 12 министров, чем завершил формирование новой власти на основании итогов парламентских выборов 26 октября»
- Ираклий Кобахидзе
Напомним, что новый состав правительства Грузии не сильно изменился в сравнении с предыдущим. В нем поменялись только позиции трех министров: главой МИД стала Мака Бочоришвили, Минюстом начнет управлять Анри Оханашвили, а Минсельхоз взял на себя Давид Сонгулашвили.