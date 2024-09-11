Вестник Кавказа

В Москве открылся XXII Международный фестиваль спортивного кино

В Москве в кинотеатре "Октябрь" состоялось открытие XXII Международного фестиваля спортивного кино. Фестиваль организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента Спорта Москвы и продлится до 29 октября.

В программе представлено более 50 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из России, Армении, Боснии и Герцеговины, Кыргызстана, Казахстана, Сербии и Хорватии.

На торжественном открытии прошёл премьерный показ документальной ленты «Лестница в небо». Фильм рассказывает о триумфе российских фехтовальщиков на Олимпиаде «Токио-2020» и показывает изнурительную работу спортсменов во время тренировочных сборов и моменты блистательных побед – не только над соперником, но и над собой. Режиссёром картины выступил Рауф Мамедов. В фильме использованы материалы из личного архива президента Федерации фехтования России, главного тренера сборной команды и двукратного олимпийского чемпиона Ильгара Мамедова. 

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