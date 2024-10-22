Британия взялась за примирение Израиля с Ираном

Руководитель внешнеполитического ведомства Британии Дэвид Лэмми созвонился с коллегами из Израиля и Ирана с целью уменьшить напряженность между странами. Он указал на бессмысленность большой общерегиональной войны.

Глава британской дипломатии Дэвид Лэмми рассказал о закрытых переговорах с израильским коллегой Исраэлем Кацем и коллегой из Ирана Аббасом Аракчи. Лэмми связался с ними, чтобы посодействовать снижению напряженности в ближневосточном конфликте. Необходимость в этом появилась после авиационного налета Израиля на Иран.

"Сегодня я провел важные переговоры с израильским министром иностранных дел Исраэлем Кацем и иранским министром иностранных дел Арагчи. Великобритания продолжает настаивать на снижении напряженности и прекращении конфликтов в Ливане и Газе"

– Дэвид Лэмми

Британский министр подчеркнул, что с точки зрения Лондона масштабная ближневосточная война не имеет каких-либо бенефициаров, а закончиться может только катастрофическими последствиями.

Напомним, что в ночь на субботу 26 октября ЦАХАЛ произвел налет на Иран, где сбросил бомбы на военные объекты КСИР. Известно о четверых погибших военных ИРИ.