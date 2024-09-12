Уникальные фотографии покажут на выставке на Ставрополье

В следующую пятницу, 1 ноября, на Ставрополье откроется выставка "Советский Кавказ. Будни и праздники", которую украсят фотографии, сделанные в крае около 100 лет назад – по ним можно будет отследить развитие региона.

Уже через неделю, 1 ноября, посетители фотовыставки "Советский Кавказ. Будни и праздники" в Ставропольском государственном музее-заповеднике смогут увидеть архивные фотографии из регионов Северного Кавказа советского периода, часть из которых сделана около 100 лет назад, сообщили в музее.

"В экспозицию включены 72 фотографии советского периода из регионов Северного Кавказа. Первая часть выставки объединила фото из этнографических экспедиций 1920-х годов. На снимках отражен традиционный быт и ремесла регионов Северного Кавказа. Вторая часть - фотографии, отражающие "новый" быт регионов, снимки рабочих"

- Ставропольский музей-заповедник

Есть в экспозиции выставки и фотоснимки, сделанные в послевоенные годы – часть из них демонстрировалась ранее, а вот фото более позднего времени будут показываться впервые, - пояснили в музее, передает ТАСС.

Выставка посвящена предстоящему Дню народного единства – она показывает не только партийные и общественные мероприятия, но и труд жителей Кавказа, их культурные достижения и изменения в жизненном укладе.

Стартует работа выставки 1 ноября, говорится в сообщении.