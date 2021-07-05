Выставка "Мир Корана" пройдет в соборной мечети Москвы

Московская соборная мечеть примет выставку "Мир Корана". Мероприятие будет проходить с 9 по 14 ноября, вход свободный.
Выставка "Мир Корана" состоится на следующей неделе в российской столице, она пройдет в Московской соборной мечети.
"У нас с 9 по 14 ноября в Московской соборной мечети пройдет интерактивная выставка "Мир Корана". Наш совместный проект с Министерством вакуфов и исламских дел Катара. Мы готовим насыщенную программу, как для детей, так и для взрослых, можно будет посмотреть Мекку и Медину времен пророка Мухаммада"
– зампредседателя ДУМ РФ Рушан Аббясов
В эти же даты в мечети состоится неделя мусульманского кино. Время работы выставки с 13.00 до 18.00, четвертый этаж мечети; время кинопоказов - с 19.00 до 20.00, конференц-зал. Вход на мероприятия свободный.