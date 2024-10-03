Вестник Кавказа

В китайском Шанхае открылась масштабная выставка

В китайском Шанхае открылась масштабная выставка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свою продукцию на выставке CIIE, сегодня открывшейся в китайском Шанхае, представили свыше 90 российских компаний – продукция Made in Russia вызывает неизменный интерес у китайских покупателей.

Сегодня в Шанхае (КНР) начала свою работу 7-я по счету Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE), открыл экспозицию в Национальном выставочном конгресс-центре премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Особый интерес у посетителей вызывает российский павильон выставки, экспозиция которого создана при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ): в нынешнем году здесь гораздо больше российской продукции, в том числе продуктов питания, ювелирных изделий, часов, косметики и других товаров, передает ТАСС.

"Для российских экспортеров показать продукцию на выставке CIIE - это прекрасная возможность познакомиться с китайским покупателем или укрепить уже имеющиеся связи. И сегодня точно можно сказать, что для Китая бренд Made in Russia - это знак качества. Мы видим рост интереса как со стороны российского бизнеса, так и со стороны китайских предпринимателей. Если в 2022 году было представлено 29 компаний, то в прошлом году приехали уже 64 участника выставки, а в этом году Россию представят 97 экспортеров"

- генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина

Огромный интерес у жителей Поднебесной вызывают российские продукты – это кондитерские изделия, масло, всевозможные напитки, а также косметика, БАДы, лекарства, а также бытовая химия и всевозможные сувениры. Свои разработки демонстрируют  и предприятия промышленности и IT.

Выставка в 2024 году будет проходить 5-10 ноября, свою продукцию на свыше 420 тыс кв м представляют более 3,4 тыс компаний из 152 стран и регионов мира.

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