Восточный Азербайджан стал мостом для Ирана и Турции

Отношения Турции и Ирана основываются не только на географической близости, но и на исторических, культурных и экономических связях. Расскажем, как развитию контактов способствует иранская провинция Восточный Азербайджан.

Экономический потенциал Восточного Азербайджана

Восточный Азербайджан, со столицей в Тебризе, исторически был перекрестком важных торговых путей. Благодаря своему географическому положению на границе с Арменией и близости к Турции, он служил связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом. Современный Тебриз стал одним из экономических центров Ирана с развитой инфраструктурой и насыщенной производственной базой.

Губернатор Восточного Азербайджана Бехрам Сармаст считает, что регион может стать мостом для развития торговых отношений между Ираном и Турцией, поскольку обладает значительным промышленным, сельскохозяйственным и туристическим потенциалом, который может быть использован для расширения двусторонней торговли:

Восточный Азербайджан имеет множество экономических возможностей для расширения экономической дипломатии с соседними странами, включая Турцию, что является одним из приоритетов правительства в сфере внешней политики.

Исторические и культурные связи

История отношений между Ираном и Турцией насчитывает столетия. Они имеют множество общих культурных черт, отчасти связанных с распространением ислама, а также с обменом идеями и технологиями в эпоху персидских и османских империй. На праздновании Дня независимости Турции в Тебризе также Бехрам Сармаст отметил:

На вашем празднике независимости мы чувствуем себя своими, поскольку два дружественных и братских народа, Иран и Турция, имеют общие и нерушимые исторические и культурные связи. Мы обладаем рядом общих экономических возможностей для двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Торговое сотрудничество

Турция видит в Иране поставщика энергии, а Иран заинтересован в турецких инвестициях и технологиях. Восточный Азербайджан может сыграть важную роль в расширении этих связей. Торговая палата Тебриза, как самая старая в Иране, открывает возможности для предпринимателей обеих стран. Специалисты указывают на значительный потенциал для увеличения торгового оборота благодаря Восточному Азербайджану. Стратегическое расположение региона, развитая транспортная и логистическая инфраструктура делают его идеальным хабом для перемещения товаров и услуг.

Культурные обмены и народная дипломатия

Культурное сотрудничество между Ираном и Турцией, обмен выставками, фестивалями, семинарами на культурные и исторические темы способствует созданию крепких связей. Присутствие иранских художников и мастеров на выставках в Стамбуле и турецких деятелей в Тебризе стимулирует взаимный интерес и доверие

Мы готовы реализовать соглашение 2018 года между Тебризом и Стамбулом и установить побратимские отношения между двумя городами. Туристические, исторические и культурные возможности Восточного Азербайджана могут стать основой для присутствия наших художников и промышленников на выставках в Стамбуле

- Сармаст.

Что мешает отношениям?

Развитию связей мешают политические разногласия, санкции против Ирана и региональные конфликты.

Внешняя политика Ирана в отношении Турции стала чрезвычайно ориентированной на безопасность. Ей не хватает механизмов экономического ускорения

- иранский политолог Али Саадат-Азар.

Тем не менее стремление преодолевать трудности через диалог и сотрудничество демонстрирует серьезность Ирана и Турции.

Они полны решимости укреплять отношения и обмены во всех сферах экономики, политики и безопасности. Достигнута договоренность активизировать работу Высшего совета сотрудничества двух стран

- официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.