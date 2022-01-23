Эрдоган рассказал о турецком оружии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня выступил на Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024, проходящей в Стамбуле, рассказав о турецком оружии.

Оборонные компании Турции в нынешнем 2024 году установили серьезный рекорд, экспортировав продукцию в 178 разных стран мира, заявил сегодня на Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024, проходящей в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Выставка выступает в качестве моста, который объединяет турецкие компании с мировым рынком. Посредством SAHA EXPO, которая впервые прошла в 2018 году, мы поддерживаем развитие бизнеса и экспортную деятельность компаний нашей страны. Данные указывают на уровень, достигнутый SAHA EXPO в своей отрасли. Более 150 тыс посетителей, свыше 300 делегаций и 150 групп от покупателей, участие на высоком уровне из более чем 120 стран и более 1400 компаний. SAHA EXPO превратилась в значимую платформу в оборонном секторе"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Ожидается, что на нынешней выставке SAHA EXPO будут подписаны соглашения на общую сумму $6,2 млрд, $4,6 млрд из которых составляют экспортные контракты, отметил турецкий лидер, добавив: за последние два с лишним десятилетия Турция добилась беспрецедентных успехов в сфере оборонной промышленности, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Говоря о новинках турецкого оборонпрома, Эрдоган напомнил о БПЛА Bayraktar TB2, Akıncı, ANKA и AKSUNGUR, которые вызвали огромный интерес во всем мире и были названы "революционными", и рассказал, что в ближайшее время к этому списку добавятся беспилотные боевые самолеты KIZILELMA и ANKA III, что еще больше укрепит доминирующее положение страны в этой области.

Президент назвал выставку SAHA EXPO "мостом, соединяющим турецкие компании с мировым рынком", подчеркнув: Турция увеличила долю местного производства в оборонной промышленности более чем на 80%.