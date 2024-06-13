Турция покажет новые боеприпасы для своих беспилотников

Турецкая компания ASTECH DEFENCE уже завтра на открытии международной выставки SAHA EXPO 2024 в Стамбуле впервые представит семейство интеллектуальных боеприпасов GÖKKURT.

Турецкая компания ASTECH DEFENCE впервые представит на международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2024 в Стамбуле семейство интеллектуальных боеприпасов GÖKKURT (SKYWOLF).

Основная цель, с которой разрабатываются эти боеприпасы - повысить огневую мощь турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пользующихся большим спросом на мировом рынке, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Это – первый продукт компании, благодаря которому БПЛА получат более мощное вооружение и увеличат дальность поражения благодаря их малому весу и большой мощности.

Семейство включает в себя три модели с различной дальностью поражения: GAM-A (20 км), GAM-B (40 км) и GAM-D (80 км), у них – модульная конструкция, позволяющая оснащать боеприпасы четырьмя типами головных частей наведения и двумя видами боевых частей, чтобы адаптировать их к различным боевым задачам.

Все модели семейства имеют единую базовую конструкцию, авионику и интерфейс для интеграции с различными платформами. GAM-B и GAM-D отличаются наличием дополнительных крыльев, а GAM-D - более мощной двигательной установкой, а значит, обладает увеличенной дальностью полета и временем барражирования.

Напомним, SAHA EXPO 2024 пройдет с 22 по 26 октября.