Турецкий истребитель-беспилотник прошел полетные испытания

В Турции прошли успешные испытания прототипа беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, который может стать революцией из-за его возможностей взлета и посадки с короткой взлетно-посадочной полосы.

Турецкие авиаконструкторы прошли еще один важный этап в процессе разработки первого турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma – его серийный прототип успешно завершил первые летные испытания, сообщает в своем пресс-релизе оборонная компания Baykar.

Прототип БПЛА Bayraktar Kizilelma PT-3 взлетел из учебно-испытательного центра Akıncı в районе Чорлу провинции Текирдаг на северо-западе Турции и успешно отработал все полученные в полетном задании элементы, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Проект Bayraktar Kizilelma разрабатывается с 2021 года, аппарат с бортовым номером TC-ÖZB сошел с конвейера 14 ноября 2022 года и ровно через месяй он впервые поднялся в воздух.

В компании уверены, что ее новая разработка станет революционной платформой на поле боя, благодаря своей маневренности и возможностям взлета и посадки с кораблей и с земли с использованием минимальной по длине взлетно-посадочной полосы.