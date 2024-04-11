Вестник Кавказа

Турецкий истребитель-беспилотник прошел полетные испытания

Серийный прототип Bayraktar Kizilelma на летных испытаниях
© Фото: Anadolu
В Турции прошли успешные испытания прототипа беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma, который может стать революцией из-за его возможностей взлета и посадки с короткой взлетно-посадочной полосы.

Турецкие авиаконструкторы прошли еще один важный этап в процессе разработки первого турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kizilelma – его серийный прототип успешно завершил первые летные испытания, сообщает в своем пресс-релизе оборонная компания Baykar.

Прототип БПЛА Bayraktar Kizilelma PT-3 взлетел из учебно-испытательного центра Akıncı в районе Чорлу провинции Текирдаг на северо-западе Турции и успешно отработал все полученные в полетном задании элементы, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Проект Bayraktar Kizilelma разрабатывается с 2021 года, аппарат с бортовым номером TC-ÖZB сошел с конвейера 14 ноября 2022 года и ровно через месяй он впервые поднялся в воздух.

В компании уверены, что ее новая разработка станет революционной платформой на поле боя, благодаря своей маневренности и возможностям взлета и посадки с кораблей и с земли с использованием минимальной по длине взлетно-посадочной полосы.

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