Большая турецкая делегация отправляется в Северный Кипр

В Турецкую Республику Северного Кипра отправляется большая турецкая делегация во главе с президентом страны – в ТРСК пройдут торжественные мероприятия, посвященные 50-летию операции турецких ВС по поддержанию мира на Кипре.

В поездку в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) отправляется представительная делегация Турции во главе с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом – она примет участие в праздничных мероприятиях в связи с 50-летием Кипрской миротворческой операции.

В составе делегации - спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш и члены кабинета министров, а также главы и представители политических партий и множество депутатов, передает Trend.

В ходе праздничных мероприятий, которые пройдут в Никосии 20 июля, свое мастерство в воздухе покажут пилоты самолетов "Соло Тюрк" и группа высшего пилотажа "Турецкие звезды" – турецкий аналог "Русских витязей" и "Стрижей".