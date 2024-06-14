Куда отправится Эрдоган в июле?

Реджеп Тайип Эрдоган в июле приедет на саммит ШОС в Астане и неформальный саммит ОТГ. Он также отправится в США на саммит НАТО и в Северный Кипр.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган совершит в июле четыре поездки – в Казахстан, Азербайджан, США и Северный Кипр.

Сначала президент совершит визит в Астану, где с 3 по 5 июля пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества. Там у него запланирована встреча с Владимиром Путиным

Затем Эрдоган примет участие в неформальном саммите руководителей государств-членов Организации тюркских государств, который состоится в городе Шуша.

Далее глава республики приедет в США для участия в саммите стран НАТО с 9 по 11 июля. На полях мероприятия он проведет переговоры с американским лидером Джо Байденом.

Последняя июльская поездка запланирована на 20-е число. Эрдоган в Никосии примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию операции турецких ВС по поддержанию мира на Кипре.