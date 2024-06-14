Долгожданная встреча: К чему Путин и Эрдоган могут прийти в Астане?

В ходе личной встречи на полях саммита ШОС Путин и Эрдоган обсудят Украину, газовый хаб и атомные электростанции.

Примерно с начала года планируется встреча президентов России и Турции. Из-за выборов президента России и муниципальных выборов в Турции встреча откладывалась. Затем стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган должен был отправиться в Вашингтон с первым с момента избрания Джозефа Байдена визитом. Но поездка отменилась формально из-за "плотных графиков", но скорее всего из-за разногласий Турции и США по Палестине и Израилю. После этого уплотнился и график Владимира Путина. Он принимал участие на многочисленных встречах с иностранными лидерами в Москве, на площадке ПМЭФ, а также в рамках зарубежных визитов по странам Азии. После поездки в Китай Путин направился в Узбекистан, а в эти дни совершил турне по КНДР и Вьетнаму.

Двустороннюю встречу с Эрдоганом и анонсированный визит Путина в Турцию все еще не удается провести. И вот турецкий лидер все же нашел удобный повод для того, чтобы сверить часы с российским коллегой. 3-4 июля в Казахстане состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Для Турции ШОС не является чужеродной структурой: с 2012 года она находится в статусе партнера по диалогу. В 2022 году Эрдоган уже приезжал на саммит организации в Самарканде, и по его итогам заявил, что Турция стремится стать полноправным членом ШОС.

Украинская тема

Предстоящая встреча в Астане станет еще одним шагом к реализации планов Эрдогана. Помимо этого он будет использовать саммит для обсуждения ряда важных двусторонних вопросов с действующими членами ШОС, в том числе с Россией. По информации телеканала Haberturk, одним из предметов обсуждения Путина и Эрдогана станет украинский вопрос.

"Ожидается, что в рамках саммита Эрдоган обсудит отношения Турции с членами организации и проведет консультации по двусторонним отношениям, особенно в сфере энергетики и торговли <…> На повестке дня этой встречи российско-украинский конфликт, расширение функций черноморской зерновой инициативы"

- Habertürk

Несмотря на перехватывание инициативы в украинском урегулировании рядом стран, включая Швейцарию, Саудовскую Аравию и Китай, Турция не оставляет планов внести решающий вклад в миротворчество. Эрдоган постоянно повторяет, что готов выступить посредником по ситуации на Украине и провести очную встречу Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Хотя на швейцарской встрече турецкая делегация подписала украинскую декларацию по мирному урегулированию, основанную на формуле Зеленского, Анкара продолжает настаивать на участии России в подобных форматах и необходимости учитывать российские интересы. Глава МИД Турции Хакан Фидан, побывав в Швейцарии, приветствовал новые мирные инициативы Путина и назвал их "проблеском надежды". Фидан дал понять западным партнерам, что результаты конференции были бы более результативными при участии российской стороны.

"Россия недавно выдвинула новые условия. Вне зависимости от их содержания, они являются важным шагом и проблеском надежды для начала", — отметил Фидан. Там же, в Швейцарии, министр предостерег НАТО от большей трагедии из-за Украины. "Мы видим, что эта трагедия может усугубляться с каждым днем. Эта война может выйти за пределы Украины", - добавил он. Примерно в это же время Эрдоган принял участие в расширенном саммите "Большой семерки" в Италии, где наравне с коллегами из Индии и Бразилии пытался убедить Запад в бессмысленности встреч по Украине без участия России.

Пока что позиция России кардинально отличается от западно-украинской по решению конфликта. Путин настаивает на принятии реальности на земле. При этом президент России много раз повторял, что Москва готова к мирному решению проблемы. Кремль также приветствует усилия Турции в этом направлении. В двусторонней встрече с Эрдоганом в Сочи в сентябре 2023 года и в интервью журналисту Такеру Карлсону российский президент высоко оценил посредничество Турции и назвал Стамбульский формат наиболее успешной попыткой решения конфликта. В ходе визита в Китай Путин окрестил стамбульский проект основой переговоров.

Не только Украина

Помимо украинской тематики между Россией и Турцией есть множество двусторонних проектов, реализация которых представляется более выполнимой задачей. По данным турецких журналистов, Путин и Эрдоган обсудят строящуюся атомную электростанцию "Аккую" и реализацию проекта газового хаба во Фракии. Страны также намерены запустить строительство второй турецкой АЭС в Синопе.

Из международных вопросов лидеры наверняка не обойдут вниманием войну в секторе Газа. И Россия, и Турция настаивают на прекращении израильской операции, считая необходимым урегулировать конфликт по формуле двух государств. Со своей стороны Турция будет поднимать вопрос выборов в курдских областях Сирии. Эрдоган «назвал идею «попыткой террористов легитимизировать себя». Намеченные на 11 июня выборы перенесены на 8 августа. Турция считает контролирующие северо-восток Сирии группировки YPG и PYD террористическими организациями.

Так же, как и турецкая сторона, российская считает важной встречу двух президентов в Астане. 17 июня помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что назрела необходимость очной встречи Путина и Эрдогана. Переговоры являются актуальными как для Москвы, так и для Анкары, подчеркнул он.

Согласно сведениям Habertürk, меньше чем через месяц после встречи с Путиным турецкий президент встретится с Байденом. Данная встреча тоже состоится на полях многостороннего формата: 9-11 июля в Вашингтоне пройдет саммит стран НАТО.

"Эрдоган отправится в Вашингтон на саммит лидеров НАТО, который пройдёт 9—11 июля», — передает телеканал. Примечательно, что и здесь в центре внимания разговора окажется Украина. «Ожидается, что Эрдоган обратит внимание лидеров альянса на продолжающиеся израильские атаки на палестинских территориях"

- Habertürk

Как пройдут переговоры Путина и Эрдогана?

Если говорить о возможных итогах переговоров Путина и Эрдогана в Астане, то, вероятно, они внесут большой вклад в дело интеграции Турции в ШОС. Лидеры могут обсудить также принятие Турции в БРИКС (о таком желании Анкары уже говорил недавно Хакан Фидан). Что касается Палестины и Украины, то здесь лидеры сойдутся на необходимости скорейшего урегулирования конфликтов. При этом в вопросе сектора Газа позиции сторон совпадают больше, чем по Украине. Но в каждом из двух случаев прогресс зависит от готовности Запада и его союзников в лице Израиля и Украины к компромиссу.

В Сирии Путин и Эрдоган солидарны в сопротивлении курдскому сепаратизму. Москва сделала ряд шагов для нормализации отношений Анкары и Дамаска. Но Кремль выступает против силового решения проблемы Сирийского Курдистана, на что периодически намекает турецкая сторона. Меньше всего трудностей вызывает, конечно, темы двусторонних экономических проектов России и Турции.